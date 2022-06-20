Такое предложение вынес Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Соединенных Штатов. Эти деньги планируют направить вооруженным силам Украины.

К теме США готовятся начать процедуру признания России государством-спонсором терроризма

В США предлагают выделить Украине 450 миллионов долларов

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США предложил в проекте закона о военном бюджете на 2023 год заложить 450 миллионов долларов для помощи Украине. Их направят в поддержку ВСУ. Ранее в Белом доме просили выделить на это 300 миллионов.

Кроме того, в законопроект также заложили положение о пополнении запасов военной техники государств-союзников, которое они направили Украине. Также в документе сняли географические ограничения на гуманитарную помощь по разминированию и предусмотрели расходы на персонал, помогающий проводить разминирование в Украине и других местах.

Согласно законопроекту, министерство обороны США должно ежеквартально отчитываться перед Конгрессом о пополнении запасов вооружения, которое Соединенные Штаты или союзники передают Украине.

Интересно! Комитет предложил заложить в оборонный бюджет США на 2023 год 772 миллиарда долларов. 6 миллиардов долларов направят на стратегию Вашингтона в Тихоокеанском регионе, а еще 4 – для Европейского региона.

Военная помощь для Украины: кратко

Президент Владимир Зеленский недавно выступил на Форуме глобальной политики . Он призвал предоставить Украине тяжелое оружие, помочь справиться с экономическими проблемами и восстановить разрушенные города.

В то же время, Пентагон готов активно работать над усилением огневой мощи ВСУ. В частности, в Минобороны США рассматривают возможность предоставления Украине дополнительных систем залпового огня Himars . Там отметили, что американские военные находятся в постоянном контакте с командованием ВСУ. Они предоставляют именно то оружие, в котором наши защитники больше нуждаются.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ленд-лиз пока не заработал . В настоящее время он находится в стадии активной подготовки. Тысячи украинских военных овладевают современным оружием за рубежом. Когда их обучение завершится и вернутся в Украину, США будут предоставлять Украине вооружение, которое позволит идти в контрнаступление и освобождать страну от оккупантов.

Будет интересно – 7 условий для вступления Украины в ЕС: смотрите видео