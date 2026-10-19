Как отмечает издание Financial Times, американский дипломат предостерег Европу от использования законодательства в ущерб конкурентам из-за океана. По его словам, европейский Закон о цифровых рынках на самом деле может быть направлен не на улучшение конкуренции, а на пополнение бюджета ЕС за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские компании.

Что стоит за конфликтом между США и Европой

Эндрю Пуздер отметил, что Европа имеет право на защиту конфиденциальной государственной информации. Но в то же время он заявил, что американские продукты являются надежными и лучшими в своем классе, и выразил обеспокоенность тем, что амбиции Европы по укреплению собственной технологической отрасли отпугивают инвестиции.

Начинаешь задаваться вопросом: мы пытаемся справиться с конкуренцией на цифровом рынке или стремимся получить доход от деятельности американских компаний в интересах Европы?

– отметил дипломат.

Пуздер добавил, что амбиции Европы по укреплению собственной технологической отрасли рискуют быть подорванными из-за ее подхода к регулированию и отпугиванию инвестиций со стороны американских компаний. По его словам, технологические компании США испытывают все большее недовольство из-за регуляторных ограничений и штрафов со стороны ЕС.

Вместо регуляторных ограничений посол призвал европейских партнеров объединить усилия с США для противостояния Китаю. Это касается прежде всего гонки в сфере развития искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Почему ЕС ищет альтернативу Starlink

Европейские страны пытаются уменьшить зависимость от американских технологий на фоне непредсказуемой политики Вашингтона. Еврокомиссия уже подготовила законопроект о развитии облачных технологий, который предъявляет строгие требования к поставщикам услуг в отношении сохранения конфиденциальной информации.

Тревожным сигналом для европейских армий стали недавние перебои в работе терминалов компании SpaceX в Украине. В ночь на 14 октября Силы обороны зафиксировали ограничение скорости связи на высокоскоростных дронах, что заставило союзников задуматься об ускорении создания собственных спутниковых систем.

Подобные Игры со Starlink наносят ущерб репутации США. Эксперты отмечают, что из-за таких прецедентов европейские государства вынуждены стремиться к стратегической автономности и ставят под сомнение целесообразность закупки американского оборудования, работу которого могут внезапно ограничить дистанционно.