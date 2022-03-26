Такое заявление сделал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник поделился информацией с журналистами в то время, когда 25 марта Джо Байден отправился из Бельгии в Польшу.
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"Вторичные" санкции для союзников Кремля
Заявление Салливана прозвучало на фоне растущего беспокойства США о том, что Россия будет пытаться всеми способами обойти финансовую изоляцию, наложенную Западом на страну-агрессора.
Путин попытается найти альтернативные источники иностранной валюты и деловых соглашений, чтобы поддержать экономику России и курс рубля, убеждены в Белом доме.
У нас есть ряд инструментов для обеспечения соблюдения (санкционных ограничений – ред. 24 канал), и одним из них является разоблачение физических или юридических лиц в сторонних юрисдикциях, не соблюдающих санкции США против России или предпринимающих систематические усилия, чтобы ослабить или избежать их влияния. Мы готовы использовать эти инструменты, если потребуется,
– отметил советник США по национальной безопасности.
Добавим, что днем ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также заявляла, что ЕС сейчас подробнее изучает действие санкций, чтобы выявить любые лазейки или усилия, предпринятые Россией с целью обойти ограничения.
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