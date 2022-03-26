Таку заяву зробив радник США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Посадовець поділився інформацією з журналістами у той час, коли 25 березня Джо Байден вирушив з Бельгії у Польщу.

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"Вторинні" санкції для союзників Кремля

Заява Саллівана прозвучала на тлі зростаючого занепокоєння США у тому, що Росія намагатиметься усіма способами обійти фінансову ізоляцію, накладену Заходом на країну-агресорку.

Путін спробує знайти альтернативні джерела іноземної валюти і ділових угод, щоб підтримати економіку Росії та курс рубля, переконані у Білому домі.

У нас є низка інструментів для забезпечення дотримання (санкційних обмежень – ред. 24 канал), і одним з них є викриття фізичних або юридичних осіб у сторонніх юрисдикціях, які не дотримуються санкцій США проти Росії або вживають систематичних зусиль, щоб послабити або уникнути їхнього впливу. Ми готові використати ці інструменти, якщо буде потрібно,

– зазначив радник США з питань національної безпеки.

Додамо, що днем раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявляла, що ЄС зараз детальніше вивчає дію санкцій, щоб виявити будь-які лазівки або зусилля, зроблені Росією з метою обійти обмеження.

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