Соответствующее заявление Джо Байден сделал вечером 26 марта во время обращения. Это произошло во время визита президента США в Польшу.

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Штаты примут беженцев и дадут деньги на помощь.

Два дня (говорится о 24 марта – 24 канале) назад я объявил, что мы примем сто тысяч беженцев, 8 из них мы уже приняли,

– заявил Байден.

Также страна предоставит 300 миллионов долларов гуманитарной помощи. В частности продукты питания и предметы первой необходимости.

Более того, в Бресселе Штаты собрали дополнительный миллиард долларов гуманитарной помощи. Всемирная программа продовольствия, несмотря на преграды, оказала помощь. Там объяснили, мол, несмотря на преграды некоторые запасы поступают в Украину. Однако не в Мариуполь, ведь российские силы блокируют поставки в город. Однако заверил, что попытки будут продолжать.

Американский президент объяснил, что, не считая жестокости Владимира Путина, мы должны помнить, что эта война – уже глубокий стретегический провал для России.