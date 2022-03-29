Президент США Джо Байден пока не стал публично оценивать решение России о так называемом выводе войск из Киевской и Черниговской областей. По его словам, пока рано что-то об этом говорить.

Важно Байден обсудит ситуацию в Украине с лидерами Великобритании, Италии, Франции и Германии

Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не вижу, какие их (России – 24 канал) действия, – сказал Байден.

Оборонная помощь будет и дальше

Президент США напомнил о переговорах Украины и России в Стамбуле, а также подчеркнул, что будет внимательно следить за действиями России. Пока и речь не идет о снятии санкций.

"Мы выясним, что они (Россия – 24 канал) делают, но между тем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим внимательно следить за происходящим", – отметил Байден.

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