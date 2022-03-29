Президент США Джо Байден поки не став публічно оцінювати рішення Росії про так зване виведення військ з Київської та Чернігівської областей. За його словами наразі рано щось про це говорити.

Важливо Байден обговорить ситуацію в Україні з лідерами Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини

Ми подивимося. Я не буду нічого пророкувати, поки не бачу, які їхні (Росії – 24 канал) дії, – сказав Байден.

Оборонна допомога буде й надалі

Президент США згадав про перемовини України та Росії в Стамбулі, а також підкреслив, що буде уважно стежити за діями Росії. Поки нема жодної мови про зняття санкцій.

"Ми з'ясуємо, що вони (Росія – 24 канал) роблять, але тим часом ми продовжимо зберігати потужні санкції, ми продовжимо надавати Україні засоби захищати себе і ми продовжимо уважно стежити за тим, що відбувається", – зазначив Байден.

Великий перелом у війні: дивіться інтерв'ю з Піонтковським