Байден поговорить з Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом. Також він розмовлятиме з прем'єр-міністром Маріо Драгі та прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

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Байден про Путіна

Американський президент Джо Байден відвідав з офіційним візитом Польщу. У своїй промові п26 березня він заявив, що Володимир Путін не може очолювати Росію. Після цього країни Заходу почали вибачатися за словами Байдена. Публіцист Андрій Піонтковський вважає, що таким чином вони роблять подарунок Путіну.

Почалася якась вакханалія з вибаченнями. Байден емоційно закінчив текст, бо був вражений після зустрічі з українськими біженцями. Він сказав, що Путін не може лишатися при владі, за що Захід почав вибачатися",

– зазначив Піонтковський.

Він додав, що горда позиція Байдена ховається за тілами українських солдатів, які б'ються, щоб захистити світ.

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