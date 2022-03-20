Одна из протестующих Ольга Горман подчеркнула, что этой акцией хотят привлечь внимание мира к сотням детей, которые пострадали от войны в Украине.

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Мы хотим показать всему миру убийц. Путин – убийца,

– подчеркнула Горман.



Марш матерей в США / Фото Sky News

Другая протестующая Ольга Аскенова пояснила, что они обращаются к американским лидерам с просьбой остановить это безумие.

"Пожалуйста, остановите Путина. Пожалуйста, защищайте Украину", – просят демонстранты.



Женщины вышли на марш в США / Фото Sky News



Протест в поддержку украинских детей / Фото Sky News

Важно – Оккупанты уже убили 112 украинских детей: