Одна из протестующих Ольга Горман подчеркнула, что этой акцией хотят привлечь внимание мира к сотням детей, которые пострадали от войны в Украине.
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Мы хотим показать всему миру убийц. Путин – убийца,
– подчеркнула Горман.
Марш матерей в США / Фото Sky News
Другая протестующая Ольга Аскенова пояснила, что они обращаются к американским лидерам с просьбой остановить это безумие.
"Пожалуйста, остановите Путина. Пожалуйста, защищайте Украину", – просят демонстранты.
Женщины вышли на марш в США / Фото Sky News
Протест в поддержку украинских детей / Фото Sky News