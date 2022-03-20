Одна з протестувальниць Ольга Горман наголосила, що цією акцією хочуть привернути увагу світу до сотень дітей, які постраждали від війни в Україні.

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Ми хочемо показати всьому світу вбивць. Путін – вбивця,

– наголосила Горман.



Марш матерів у США / Фото Sky News

Інша протестувальниця Ольга Аскьонова пояснила, що вони звертаються до американських лідерів із проханням зупинити це божевілля.

"Будь ласка, зупиніть Путіна. Будь ласка, захищайте Україну", – просять демонстранти.\



Жінки вийшли на марш у США / Фото Sky News



Протест на підтримку українських дітей / Фото Sky News

Важливо – Окупанти вже вбили 112 українських дітей: