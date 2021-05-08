В США проводят лотерею на отстрел бизонов: более 45 тысяч желающих
В Соединенных Штатах объявили лотерею на отстрел бизонов в национальном парке Гранд-Каньон. Заявки подали уже более 45 тысяч желающих.
Источник:BBC
Так называемый конкурс на убийство диких животных организовала Служба национальных парков США. Из огромного количества претендентов выберут 12 человек.
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В США проводят конкурс на отстрел бизонов в Гранд-Каньоне
В Соединенных Штатах более 45 тысяч человек пытаются попасть в 12 тех, кто примет участие в отстреле бизонов в Гранд-Каньоне. Лотерея стартовала в понедельник, 3 мая. Организаторы уже отобрали 25 первых претендентов, всю информацию о которых должна проверить Служба национальных парков США.
Представители Гранд-Каньона называют запланированную акцию не охотой, а способом защитить природные ресурсы от вредного воздействия животных, а участников – волонтерами. Якобы бизоны вредят окружающей среде – портят воду и почву и разрушают археологические памятники.
К отстрелу бизонов допустят только квалифицированных стрелков, умение стрелять которых специально будут проверять. Волонтеры смогут взять с собой команду для помощи, ведь животные могут весить до 2 тонн – это более 900 килограммов.
Представители Гранд-Каньона объяснили, что решение провести отстрел бизонов обусловлено стремительным ростом популяции животных. Впрочем экологи предупреждают, что это может создать опасный прецедент.
Бизоны в национальном парке Гранд-Каньон / Фото National Park Service
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