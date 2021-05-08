В Соединенных Штатах объявили лотерею на отстрел бизонов в национальном парке Гранд-Каньон. Заявки подали уже более 45 тысяч желающих.

Так называемый конкурс на убийство диких животных организовала Служба национальных парков США. Из огромного количества претендентов выберут 12 человек.

Обратите внимание Австрийского принца заподозрили в убийстве крупнейшего медведя в Евросоюзе – Артура: фото 18+

В США проводят конкурс на отстрел бизонов в Гранд-Каньоне

В Соединенных Штатах более 45 тысяч человек пытаются попасть в 12 тех, кто примет участие в отстреле бизонов в Гранд-Каньоне. Лотерея стартовала в понедельник, 3 мая. Организаторы уже отобрали 25 первых претендентов, всю информацию о которых должна проверить Служба национальных парков США.

Представители Гранд-Каньона называют запланированную акцию не охотой, а способом защитить природные ресурсы от вредного воздействия животных, а участников – волонтерами. Якобы бизоны вредят окружающей среде – портят воду и почву и разрушают археологические памятники.

Справка. Охота в национальных парках США запрещается законом. Но если животные угрожают безопасности окружающей среды, их разрешено убивать с помощью персонала или волонтеров.

К отстрелу бизонов допустят только квалифицированных стрелков, умение стрелять которых специально будут проверять. Волонтеры смогут взять с собой команду для помощи, ведь животные могут весить до 2 тонн – это более 900 килограммов.

Представители Гранд-Каньона объяснили, что решение провести отстрел бизонов обусловлено стремительным ростом популяции животных. Впрочем экологи предупреждают, что это может создать опасный прецедент.



Бизоны в национальном парке Гранд-Каньон / Фото National Park Service