У США проводять лотерею на відстріл бізонів: понад 45 тисяч охочих
У Сполучених Штатах оголосили лотерею на відстріл бізонів у національному парку Гранд-Каньйон. Заявки подали вже більше ніж 45 тисяч охочих.
Джерело:BBC
Так званий конкурс на вбивство диких тварин організувала Служба національних парків США. З величезної кількості претендентів оберуть 12 людей.
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У США проводять конкурс на відстріл бізонів у Гранд-Каньйоні
У Сполучених Штатах понад 45 тисяч людей намагаються потрапити до 12 тих, хто візьмуть участь у відстрілі бізонів у Гранд-Каньйоні. Лотерея стартувала в понеділок, 3 травня. Організатори вже відібрали 25 перших претендентів, всю інформацію про яких має перевірити Служба національних парків США.
Представники Гранд-Каньйону називають заплановану акцією не полюванням, а способом захистити природні ресурси від шкідливого впливу тварин, а учасників – волонтерами. Мовляв, бізони шкодять довкіллю – псують воду і ґрунт та руйнують археологічні пам'ятки.
До відстрілу бізонів допустять лише кваліфікованих стрільців, вміння стріляти яких спеціально перевірятимуть. Волонтери матимуть змогу взяти з собою команду для допомоги, адже тварини можуть важити до 2 тонн – це понад 900 кілограмів.
Представники Гранд-Каньйоні пояснили, рішення провести відстріл бізонів зумовлене стрімким зростанням популяції тварин. Втім екологи попереджають, що це може створити небезпечний прецедент.
Бізони в національному парку Гранд-Каньйон / Фото National Park Service
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