В Соединенных Штатах Америки раскрыли данные об атаках российских войск на зерновые терминалы, среди которых есть и второй зерновой терминал по величине в Украине.

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В результате атак снарядами и крылатыми ракетами россиян в Украине пострадал ряд терминалов, среди которых и "Ника-Терра" в Николаеве, считающийся вторым по величине терминал в Украине.

"Ника-Терра" потерпел значительные разрушения в результате вражеских обстрелов в начале июня. В результате российских атак в терминале разрушены 3 элеватора и погрузочных механизма. Об этом свидетельствуют изображения, опубликованные Дерджепом США, отмечают зарубежные СМИ.

Мир должен привлечь Россию к ответственности за действия, вредящие мировой продовольственной безопасности,

– написал представитель Госдепа США Нед Прайс в своем твиттере.

"Ника-Терра" и места, которые разрушили кафиры / Фото Нед Прайс

США рассказали о минировании Черного моря

В США также рассекретили информацию о том, что Россия планирует заменять регионы Черного моря. Это будет делаться, чтобы заблокировать порты Одессы и Очакова, из которых вывозилось зерно на экспорт.

Также, чтобы воспрепятствовать вывозу зерна, российские силы заминировали участки Днепра, свидетельствуют данные разведки, сообщает The Guardian.

Продовольственный кризис в мире из-за блокировки портов: форум для предотвращения голода

В пятницу, 24 июня, министры иностранных дел стран G7, руководство ООН и представители стран, наиболее страдают от продовольственного кризиса, принимают участие в форуме "Объединяемся ради продовольственной стабильности", который проходит в Берлине.

В форуме принимают участие 50 делегаций из разных стран. В мае 90 стран на международном заседании министров в США подписали план действий в сфере продовольственной безопасности. Также Германия объявила инициативу в мае по обмену информацией о помощи доноров и нужд стран.

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