У Сполучених Штатах Америки розкрили дані щодо атак російських військ на зернові термінали, серед яких є і другий зерновий термінал за величиною в Україні.

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Внаслідок атак снарядами та крилатими ракетами росіян в Україні постраждала низка терміналів, серед яких і "Ніка-Терра" в Миколаєві, який вважається другим за величиною термінал в Україні.

"Ніка-Терра" зазнав значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів на початку червня. Внаслідок російських атак в терміналі зруйновано 3 елеватори та навантажувальні механізми. Про це свідчать зображення, які опублікував Дерджеп США, зазначають закордонні ЗМІ.

Світ мусить притягнути Росію до відповідальності за дії, що шкодять світовій продовольчій безпеці,

– написав речник Держдепу США Нед Прайс у своєму твітері.

"Ніка-Терра" та місця, які зруйнували окупанти / Фото Нед Прайс

США розповіли про мінування Чорного моря

У Сполучених Штатах також розсекретили інформацію про те, що Росія планує замінувати регіони Чорного моря. Це робитиметься для того, щоб заблокувати порти Одеси та Очакова, з яких вивозилося зерно на експорт.

Також, щоб перешкодити вивозу зерна, російські сили замінували ділянки Дніпра, свідчать дані розвідки, повідомляє The Guardian.

Продовольча криза в світі через блокування портів: форум для запбігання голоду

В п'ятницю, 24 червня, міністри закордонних справ країн G7, керівництво ООН та представники країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи, беруть участь у форумі "Єднаймося заради продовольчої стабільності", який проходить в Берліні.

У форумі беруть участь 50 делегацій з різних країн. У травні 90 країн на міжнародному засіданні міністрів у США підписали план дій у сфері продовольчої безпеки. Також Німеччина оголосила ініціативу в травні з обміну інформацією щодо допомоги донорів та потреб країн.

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