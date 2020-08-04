В Нью-Йорке прокуратура расследует случаи возможного банковского и страхового мошенничества со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Пока детали расследования не разглашают.

Речь идет о банковском и страховом мошенничестве

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Ванс-младший подал запрос о персональных и корпоративных налоговых данных президента. Об этом информирует "Радио Свобода".

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Этот запрос был подан в рамках расследования большого жюри, которое ранее, как считалось, занималось взятками двум женщинам, которые якобы были с Трампом в отношениях.

Адвокаты Трампа просят аннулировать запрос

Защитники главы Белого дома уже подали ходатайство в суд с требованием аннулировать запрос.

Детали дела пока не разглашают, ведь это запрещено законом. Однако вполне возможно, что оно связана с публикациями в СМИ о возможной преступной деятельности в Trump Organization.

О мошенничестве Трампа заявил его бывший адвокат

Американские издания сообщали, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед бизнес-партнерами и банками. Впоследствии стоимость активов уменьшалась, чтобы, соответственно, снизить налоги. В качестве доказательства СМИ приводили показания бывшего адвоката президента Майкла Коэна.