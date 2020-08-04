У Нью-Йорку прокуратура розслідує випадки можливого банківського та страхового шахрайства з боку глави Білого дому Дональда Трампа. Наразі деталі розслідування не розголошують.

Мовиться про банківське та страхове шахрайство

Окружний прокурор Мангеттена Сайрус Ванс-молодший подав запит щодо персональних та корпоративних податкових даних президента. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Цей запит подали у рамках розслідування великого журі, яке раніше, як вважалось, займалось хабарями двом жінкам, які начебто мали з Трампом стосунки.

Адвокати Трампа просять анулювати запит

Захисники глави Білого дому уже подали клопотання в суд з вимогою анулювати запит.

Деталі справи наразі не розголошують, адже це заборонено законом. Проте цілком можливо, що вона пов'язана з публікаціями у ЗМІ щодо можливої злочинної діяльності у Trump Organization.

Про шахрайство Трампа заявив його колишній адвокат

Американські видання повідомляли, що Трамп нібито завищував цінність своїх проєктів перед бізнес-партнерами та банками. Згодом вартість активів зменшувалась, аби, відповідно, знизити податки. Як доказ ЗМІ наводили свідчення колишнього адвоката президента Майкла Коена.