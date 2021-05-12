В некоторых штатах Америки зафиксировали дефицит горючего. Это произошло после кибернападения на оператора трубопровода Colonial Pipeline. Дело в том, что именно он поставляет 45% топлива для регионов восточного побережья США.

Из-за паники люди начали закупать бензин в большом количестве. Губернаторы объявили чрезвычайное положение из-за ситуации.

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Власти пытаются успокоить потребителей, что нехватки на самом деле нет. В то же время правительство ищет способ непрерывного снабжения топлива в Штаты.

В Федеральном бюро расследований уже заявили, что за кибератакой стоят криминальные группы из России и стран Восточной Европы.

Встреча Блинкена и Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о встрече в Рейкьявике. Она состоится уже на следующей неделе. Как известно, это будет первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за время президентства Джо Байдена.

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