Соединенные Штаты Америки приняли решение разместить 48 истребителей F-35A в Японии. Они заменят там американские самолеты F-16.

Смотрите также Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

Укрепление региональных сил сдерживания

48 F-35A заменят 36 F-16, которые ранее были размещены в Японии, на авиабазе Мисава в северо-восточной японской префектуре Аомори. Так США хотят укрепить региональные силы сдерживания своего ключевого союзника.

Что это за самолеты Это семья малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения, разработана американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company (Tactical Aircraft Systems) в трех вариантах: для нужд ВВС США (наземный истребитель – CTOL), для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (истребитель с укороченным взлетом и вертикальным приземлением – STOVL), и для нужд ВМС США (палубный истребитель – CV).

В Пентагоне также рассказали, что модернизация истребителей США будет проводиться в течение следующих нескольких лет в тесной координации с японским правительством.

В то же время Украина ожидает поставку F-16. В Дании подготовили 50 специалистов для обслуживания F-16, которые готовятся к приему первых самолетов в Украине.