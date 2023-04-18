Но это еще не всё. Также стало известно о разоблачении секретного полицейского отделения Китая. Он работал на территории США. По этому делу были арестованы два человека.

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Выявляли и запугивали активистов

По имеющимся данным, ФБР удалось арестовать двух возможных китайских агентов. Кроме того, федеральная прокуратура предъявила обвинение десяткам других лиц. Они пытались запугать политических активистов и преследовать их. Более того, некоторые из них руководили "необъявленным полицейским участком", работавшим в Нью-Йорке.

Известно, что им руководили Лу Цзяньван и Чэн Цзиньпин. Работала она в нью-йоркском Чайнатауне. Заметим, что каждый из обвиняемых – гражданин США. Их подозревают в "заговоре с целью действовать как агенты китайского правительства и препятствование правосудию".

Пресссекретарь прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзулли отметил, что полицейский участок закрыли. Произошло это после обысков, проведенных в ней осенью 2022 года.

Журналисты отмечают, что перед судом двое мужчин предстали в понедельник 17 апреля. Лу освободили под залог в 250 тысяч долларов, а Чена – 400 тысяч. Им также запретили приближаться к китайскому консульству или миссии ближе, чем на 800 метров. Кроме того, им нельзя общаться со своими сообщниками. Заметим, что ни один из них свою вину не признал.

Выдвинули обвинения сотрудникам нацполиции Китая

Также стало известно, что министерство юстиции объявило об обвинение сразу 34 сотрудникам нацполиции Китая. Они считаются виновными в преследовании граждан КНР на территории США. Речь идет о тех, кто выступает с критикой против правительства страны.

Данные, которыми владеют Минюст, свидетельствуют о том, что все подозреваемые живут в Китае и находятся на свободе. Известно, что они были частью "Рабочей группы специального проекта 912". Занимались они влиянием на мировое восприятие Китайской Народной Республики.

КНР через свой репрессивный аппарат безопасности установила тайное физическое присутствие в Нью-Йорке для мониторинга и запугивания диссидентов и критикующих ее правительство.

– подчеркнул помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Он подчеркнул, что действия КНР выходят за пределы приемлемого поведения национальной страны. Олсен добавил, что в США будут "решительно защищать свободы всех живущих" на территории государства. В частности от угрозы авторитарных репрессий.