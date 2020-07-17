США частично разрешили поездки из Европы: что изменилось
США ввели запрет на поездки из Европы в начале пандемии коронавируса. Впервые с марта на территорию страны смогут приехать студенты Евросоюза.
Администрация Трампа согласилась отказаться от политики, которая могла бы заставить десятки тысяч иностранных студентов покинуть США, если бы их занятия были полностью онлайн, сообщает The Wall Street Journal.
Ранее Трамп сравнил статистику тестирования на COVID-19 в США и России
Кто может поехать в США
- Студенты в странах ЕС, у которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах.
- Некоторые члены семьи владельцев виз в США освобождены от запрета на поездки.
Заметим, что США закрыли границы в марте для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Ирана и Бразилии. Дональд Трамп подчеркивал, если этого не сделать, то погибнуть могут 3 миллиона американцев.
Что известно о коронавирусе в США
- США остаются лидером по количеству случаев коронавируса в мире.
- По состоянию на 17 июля в стране зафиксировали 3 576 157 случаев инфицирования, 138 358 человек умерли, а 1 090 645 – выздоровели.
- США невероятными темпами готовятся запустить производство вакцины от коронавируса.
- Несмотря на то, что действенной вакцины еще нет, производственный процесс будет готов к запуску через 4 – 6 недель.
- До двух десятков штатов возвращают режим карантина.
- Администрация Трампа до сих пор утверждает, что рост количества новых случаев связан с увеличением количества тестирований.