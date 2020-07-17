США ввели запрет на поездки из Европы в начале пандемии коронавируса. Впервые с марта на территорию страны смогут приехать студенты Евросоюза.

Администрация Трампа согласилась отказаться от политики, которая могла бы заставить десятки тысяч иностранных студентов покинуть США, если бы их занятия были полностью онлайн, сообщает The Wall Street Journal.

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Кто может поехать в США

Студенты в странах ЕС, у которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах.



Некоторые члены семьи владельцев виз в США освобождены от запрета на поездки.

Заметим, что США закрыли границы в марте для стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Ирана и Бразилии. Дональд Трамп подчеркивал, если этого не сделать, то погибнуть могут 3 миллиона американцев.

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