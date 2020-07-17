США частково дозволили поїздки з Європи: що змінилося
США ввели заборону на поїздки з Європи на початку пандемії коронавірусу. Вперше від березня на територію країни зможуть приїхати студенти Євросоюзу.
Адміністрація Трампа погодилася відмовитися від політики, яка могла б змусити десятки тисяч іноземних студентів покинути США, якби їх заняття були повністю онлайн, повідомляє The Wall Street Journal.
Раніше Трамп порівняв статистику тестувань на COVID-19 у США і Росії
Хто може поїхати до США
- Студенти в країнах ЄС, у яких вже є візи для навчання в Сполучених Штатах.
- Деякі члени сім'ї власників віз у США, звільнені від заборони на поїздки.
Зауважимо, що США закрили кордони у березні для країн Шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії, Китаю, Ірану та Бразилії. Дональд Трамп наголошував, якщо цього не зробити, то загинути зможуть 3 мільйони американців.
Що відомо про коронавірус у США
- США залишаються лідером за кількістю випадків коронавірусу у світі.
- Станом на 17 липня у країні зафіксували 3 576 157 випадків інфікування, 138 358 людей померли, а 1 090 645 – одужали.
- США неймовірними темпами готуються запустити виробництво вакцини від коронавірусу.
- Попри те, що дієвої вакцини ще немає, виробничий процес буде готовий до запуску через 4 – 6 тижнів.
- До двох десятків штатів повертають режим карантину.
- Адміністрація Трампа досі переконує, що зростання кількості нових випадків пов'язане зі збільшенням кількості тестувань.