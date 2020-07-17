США ввели заборону на поїздки з Європи на початку пандемії коронавірусу. Вперше від березня на територію країни зможуть приїхати студенти Євросоюзу.

Адміністрація Трампа погодилася відмовитися від політики, яка могла б змусити десятки тисяч іноземних студентів покинути США, якби їх заняття були повністю онлайн, повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше Трамп порівняв статистику тестувань на COVID-19 у США і Росії

Хто може поїхати до США

Студенти в країнах ЄС, у яких вже є візи для навчання в Сполучених Штатах.

Деякі члени сім'ї власників віз у США, звільнені від заборони на поїздки.

Зауважимо, що США закрили кордони у березні для країн Шенгенської зони, Великої Британії, Ірландії, Китаю, Ірану та Бразилії. Дональд Трамп наголошував, якщо цього не зробити, то загинути зможуть 3 мільйони американців.

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