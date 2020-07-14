На думку глави Білого дому, США чи не найінтенсивніше у світі проводить тестування на коронавірус. Начебто саме тому країна перебуває на самому вершечку антирейтингу за кількості виявлених випадків хвороби у світі.

Своїми думками стосовно ситуації Дональд Трамп поділився під час круглого столу в Білому домі. Трансляцію звідти вели у твіттері. Дивіться також Трамп вдягнув захисну маску – вперше публічно за період пандемії: фото та відео Що сказав Трамп про коронавірус: Він похизувався, що у США "найкраща й найінтенсивніша система тестування" на коронавірус. Цим Трамп також пояснив таку велику кількість виявлених випадків зараження в країні.

Американський лідер порівняв ситуацію у США та в інших країнах з великою кількістю населення, як-от Китаєм, Росією та Індією. Якби, скажімо в Китаї, Росії, Індії, інших великих країнах, тестували на коронавірус так само, як це робимо ми, то вони б отримали дивовижні статистичні дані,

– наголосив Трамп. Круглий стіл у Білому домі: відео LIVE: President @realDonaldTrump holds a roundtable https://t.co/zWvyV2zQce — The White House (@WhiteHouse) July 13, 2020 Коронавірус у США та лідери світового антирейтингу: Станом 14 липня у США зафіксували 3 479 483 випадки інфікування COVID-19, 138 247 пацієнтів померли. Одужали від коронавірусу у США 1 549 469 пацієнтів. Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу. На другому Бразилія, де 1 864 681 хворий, на третьому – Індія, де 879 466 пацієнтів з коронавірусом.

Влада в Росії, яку підозрюють у приховувані статистики щодо кількості хворих, звітує про 727 162 випадки COVID-19.