Вперше від початку пандемії COVID-19 президент США Дональд Трамп з'явився публічно у захисній масці. Це сталося 11 липня під час відвідин військового госпіталю делегацією Білого дому.

Дональд Трамп прилетів гелікоптером до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда (розташований у передмісті Вашингтона). Про це розповіли в Associated Press.

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У медцентрі Трамп зустрівся з пораненими військовослужбовцями та медпрацівниками, які доглядають за хворими на COVID-19 людьми.

Ще перед вильотом з Білого дому президент попередив журналістів: мовляв, їдемо до лікарні – отже, логічно буде вдягнути маску.

І дійсно, у масці Трампа побачили – у коридорах військово-медичного центру. Як пишуть американські ЗМІ, цей випадок – перший за весь час пандемії, коли президент США публічно та біля журналістів з'явився у захисній масці.



Трамп у масці в коридорах лікарні / Фото Associated Press

Досі Трамп категорично відмовлявся носити маску – на пресконференціях, під час мітингів та інших громадських заходів тощо. Його навіть звинувачували що через поганий приклад лідера і звичайні американці не носять маски.

А не носив Трамп маски, бо вважав, що так виглядатиме слабким. І свого конкурента демократа Байдена висміював, бо той якраз-таки маску носив.

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Зауважимо, відомо, що Трамп раніше вдягав маску – під час приватної екскурсії на завод Ford у Мічигані. Але тоді він ходив у масці лише приватно, а перед виходом до ЗМІ зняв – бо "не хотів дарувати пресі задоволення бачити це".

Коронавірус у США зафіксували станом на 11 липня у понад 3,2 мільйона людей. Країна зараз на першому місці у світі за поширенням COVID-19.



До двох десятків штатів повертають режим карантину, однак адміністрація Трампа досі переконує, що зростання кількості нових випадків пов'язане зі збільшенням кількості тестувань.