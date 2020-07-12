Трамп вдягнув захисну маску – вперше публічно за період пандемії: фото та відео
Вперше від початку пандемії COVID-19 президент США Дональд Трамп з'явився публічно у захисній масці. Це сталося 11 липня під час відвідин військового госпіталю делегацією Білого дому.
Дональд Трамп прилетів гелікоптером до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда (розташований у передмісті Вашингтона). Про це розповіли в Associated Press.
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У медцентрі Трамп зустрівся з пораненими військовослужбовцями та медпрацівниками, які доглядають за хворими на COVID-19 людьми.
Ще перед вильотом з Білого дому президент попередив журналістів: мовляв, їдемо до лікарні – отже, логічно буде вдягнути маску.
І дійсно, у масці Трампа побачили – у коридорах військово-медичного центру. Як пишуть американські ЗМІ, цей випадок – перший за весь час пандемії, коли президент США публічно та біля журналістів з'явився у захисній масці.
Трамп у масці в коридорах лікарні / Фото Associated Press
Досі Трамп категорично відмовлявся носити маску – на пресконференціях, під час мітингів та інших громадських заходів тощо. Його навіть звинувачували що через поганий приклад лідера і звичайні американці не носять маски.
А не носив Трамп маски, бо вважав, що так виглядатиме слабким. І свого конкурента демократа Байдена висміював, бо той якраз-таки маску носив.
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Зауважимо, відомо, що Трамп раніше вдягав маску – під час приватної екскурсії на завод Ford у Мічигані. Але тоді він ходив у масці лише приватно, а перед виходом до ЗМІ зняв – бо "не хотів дарувати пресі задоволення бачити це".