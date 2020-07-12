Впервые с начала пандемии COVID-19 президент США Дональд Трамп появился публично в защитной маске. Это произошло 11 июля во время посещения военного госпиталя делегацией Белого дома.

Дональд Трамп прилетел на вертолете в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида (расположен в пригороде Вашингтона). Об этом рассказали в Associated Press .

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В медцентре Трамп встретился с ранеными военнослужащими и медработниками, которые ухаживают за больными COVID-19 людьми.

Еще перед вылетом из Белого дома президент предупредил журналистов: мол, едем в больницу – значит, логично будет надеть маску.

И действительно, в маске Трампа увидели – в коридорах военно-медицинского центра. Как пишут американские СМИ, этот случай – первый за все время пандемии, когда президент США публично и при журналистах появился в защитной маске.



Трамп в маске в коридорах больницы / Фото Associated Press

До сих пор Трамп категорически отказывался носить маску – на пресс-конференциях, во время митингов и других общественных мероприятий и тому подобное. Его даже обвиняли в тому, что из-за плохого примера лидера и обычные американцы не носят маски.

А не носил Трамп маски, потому что считал, что так будет выглядеть слабым . И своего конкурента демократа Байдена высмеивал, ибо тот как раз маску носил.

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Заметим, известно, что Трамп ранее надевал маску – во время частной экскурсии на завод Ford в Мичигане. Но тогда он ходил в маске только частным образом, а перед выходом к СМИ снял – так как " не хотел дарить прессе удовольствие видеть это ".