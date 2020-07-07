Губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо, бросил камень в сторону президента США Дональда Трампа. По его словам, высказывания хозяина Белого дома о коронавирусе только ухудшают ситуацию и приводят к дальнейшему распространению заболевания.

Из-за Трампа американцы не носят маски, - Куомо

Такими словами Куомо прокомментировал выступление Трампа в День независимости. Во время речи президент США заявил о "полной безвредности" 99% случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает The Hill.

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Такими заявлениями Трамп является и нструкцией по вирусу . И вы видите, как заболеваемость растет, вы видите, как экономика страдает, а он – часть того провала, в котором мы сейчас находимся,

– подчеркнул губернатор.

По словам Куомо, из-за высказываний главы Белого дома жители США "не носят маски, не соблюдают дистанцию, не ведут себя осторожно".

Политик добавил, что в результате в 38 штатах отмечают рост числа случаев коронавируса.

"Вспышка болезни где-то – это вспышка сразу везде. Это новое мышление, которое нам нужно принять", – сказал он.

Ранее Куомо заявлял, что не подчинится распоряжению Трампа, если тот решит отменить введенные из-за коронавируса ограничения "с угрозой для здоровья общественности".