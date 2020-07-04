4 июля США отмечают свой 244 день рождения. В 1776 году здесь приняли Декларацию о независимости от Великобритании.

День Независимости США – 2020: что известно

В этом году из-за эпидемии коронавируса масштабные мероприятия запланированы не были (обычно в этот день во многих американских городах проходят праздничные парады). Правда, без торжеств все же не обошлось. Об этом сообщает 24 канал.

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Так, президент США Дональд Трамп объявил большую программу празднования – Салют Америке. Интересно, что эту традицию именно Трамп и заложил в 2019 году. В этом году в программе задействуют почти 1700 военных по всей стране.

Кроме того, над большими и выдающимися памятниками состоялся пролет военных самолетов. Свидетелями такого действа стали Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор и столица Вашингтон. В то же время немало праздничных событий были доступны только виртуально или в режиме онлайн. Среди них — концерт A Capitol Fourth, который обычно проводят напротив Капитолия и на котором собирается до полумиллиона зрителей. Однако в этом году его записали заранее – "в знаковых местах по всей стране" – и должны показать по ТВ и онлайн.

Полет авиации над горой Рашмор по случаю Дня независимости США – видео

Сам Трамп обратился к нации по случаю Дня независимости возле монумента на горе Рашмор в штате Южная Дакота. На этом гигантском барельефе изображены портреты американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

В своей речи Трамп подчеркнул, что "не существует лучшего места для того, чтобы праздновать независимость Америки, чем под этим величественным монументом, воздвигнутым в честь четырех величайших американцев".

Послушать речь президента собрались более 7,5 тыс зрителей. По информации СМИ, несмотря на предупреждения медиков, участники мероприятия не были обязаны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

Заметим, что выбор этого места также вызвал неоднозначную реакцию, поскольку двое из президентов, изображенных на горе Рашмор, – Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон – были рабовладельцами. К тому же это место расположено на исконной земле индейцев племени лакота-сиу, которую американское правительство отняло в начале XIX века.

Речь Трампа по случаю Дня независимости США

Значительную часть своей речи американский президент посвятил росту влияния прогрессивных идей и политиков в США, призывов протестующих в США к пересмотру роли знаковых для страны лиц, вандализма в отношении монументов противоречивым, по мнению активистов, историческим деятелям.

Радикальная идеология, которая атакует нашу страну, продвигается под флагом борьбы за социальную справедливость, но на самом деле она бы уничтожила и справедливость, и наше общество. Она бы превратила справедливость в инструмент раздора и мести, и превратила бы наше свободное и гармоничное общество в место репрессий, угнетения и дискриминации. Они хотят заставить нас замолчать, но мы не позволим заткнуть нам рот,

– подчеркнул Трамп.

Также он беспощадно раскритиковал "левацкую культурную революцию" и "злобные толпы", которые, по его словам, угрожают основам американского государства. В то же время политик осудил тех, кто ведет "безжалостную кампанию, чтобы уничтожить нашу историю, оболгать наших героев, обесценить наши ценности и обратить наших детей".

Интересно, что в своем выступлении Трамп практически не говорил об эпидемии коронавируса. Хотя в США недавно был установлен наибольший суточный прирост заражений – 57 683 новых случаев. Кроме того, страна занимает первое место в мире по числу инфицированных (более 2,7 миллиона) и смертей среди больных (почти 130 тысяч).

Речь президента США критически встретили некоторые обозреватели, СМИ и его противники.

"Президент Трамп произнес мрачную речь, которая разделит общество около горы Рашмор, подчеркивая культурные войны и еле вспоминая пандемию", – описало речь издание The New York Times, которое сам Трамп обвиняет в предвзятости в отношении себя.

По словам журналистов, непопулярный, согласно опросам, и неспособный контролировать бушующую эпидемию, президент обрисовал себя как борца против "нового крайнего левого фашизма", который угрожает американским ценностям и стремится уничтожить историю".

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Смотрите видео речи Трампа на горе Рашмор по случаю Дня независимости США

Как День независимости США отмечают в Украине

Эту дату в Киеве отпраздновали торжественным приемом в резиденции посла, концертами, фейерверками, вечеринками с приготовлением бургеров. Все эти праздничные мероприятия проходили онлайн. Завершились торжества праздничным фейерверком – также онлайн.

Сегодня у нас – праздник демократии и независимости, позвольте мне подчеркнуть, что американский народ твердо стоит на стороне Украины в поддержке демократии, суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии. Дружба между нашими двумя демократиями сейчас, перед лицом современных вызовов, является более важной, чем когда-либо,

– сказала во время торжеств возле американского посольства временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Интересно, что виртуальную церемонию посетил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он, в частности, поблагодарил США за "прочную и устойчивую поддержку".

"Соединенные Штаты всегда были и являются светоносным городом на горе для стран, которые борются за свое право выбирать собственную судьбу, в том числе и для Украины", – отметил глава МИД.

День независимости США отметили в Украине: видео

Поздравления Зеленского

Поздравил американцев с праздником и украинский президент Владимир Зеленский. Сделал он это в твиттере.

С Днем независимости, США! На протяжении более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам из Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина – с вами!

– подчеркнул он.

Как эту дату отмечали в прошлом году День независимости США: яркое празднование, парад и речь Трампа – фото, видео

Happy #IndependenceDay, USA!

For 200+ years, the #USA has been the cradle of democracy and became an example for the whole world! We wish the @housegop and @housedemocrats, @SenateDems @SenateGOP, and @WhiteHouse the strength to withstand all challenges. #Ukraine is with you! pic.twitter.com/ybu7PHay19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2020

Кратко об истории американской независимости