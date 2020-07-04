4 липня в США відзначають свій 244 день народження. У 1776 році тут ухвалили Декларацію про незалежність від Великої Британії.

День Незалежності США – 2020: що відомо

Цього року масштабні заходи через епідемію коронавірусу масштабні заходи заплановано не було (зазвичай цього дня у багатьох американських містах проходять святкові паради). Щоправда, без урочистостей все ж не минулося. Про це повідомляє 24 канал.

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Так, президент США Дональд Трамп оголосив велику програму святкування – Салют Америці. Цікаво, що цю традицію саме Трамп і започаткував у 2019 році. Цього року в ній задіють майже 1700 військових по всій країні.

Крім того, над великими та визначними пам’ятниками відбувся проліт військових літаків. Свідками такого дійства стали Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія, Балтимор і столиця Вашингтон. Водночас чимало святкових подій були доступними лише віртуально або в режимі онлайн. Серед них — концерт A Capitol Fourth, який зазвичай проводять навпроти Капітолію та де збирається до пів мільйона глядачів. Однак цього року його записали заздалегідь – "у знакових місцях по всій країні" – і мають показати по ТБ та онлайн.

Полыт авіації над горою Рашмор з нагоди Дня незалежності США – відео

Сам Трамп звернувся до нації з нагоди Дня незалежності біля монументу на горі Рашмор, що у штаті Південна Дакота. На цьому гігантському барельєфі зображено портрети американських президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельт та Авраама Лінкольна.

У своїй промові Трамп підкреслив, що "не існує кращого місця для того, щоб святкувати незалежність Америки, ніж під цим величним монументом, спорудженим на честь чотирьох найбільших американців".

Послухати промову президента зібралися понад 7,5 тис глядачів. За інформацією ЗМІ, попри попередження медиків, учасники заходу не були зобов'язаними носити маски та дотримуватися заходів соціального дистанціювання.

Зауважимо, що вибір цього місця також викликав неоднозначну реакцію, оскільки двоє з президентів, зображених на горі Рашмор, – Джордж Вашингтон і Томас Джефферсон – були рабовласниками. До того ж це місце розташовано на споконвічній землі індіанців племені лакота-сіу, яку американський уряд відняв на початку XIX століття.

Промова Трампа з нагоди Дня незалежності США

Значну частину своєї промови американський президент присвятив зростанню впливу прогресивних ідей і політиків у США, закликів протестувальників у США до перегляду ролі знакових для країни осіб, вандалізму щодо монументів суперечливим, на думку активістів, історичним діячам.

Радикальна ідеологія, яка атакує нашу країну, просувається під прапором боротьби за соціальну справедливість, але насправді, вона б знищила і справедливість, і наше суспільство. Вона б трансформувала справедливість на інструмент розбрату та помсти, і перетворила би наше вільне та гармонійне суспільство на місце репресій, пригнічення та дискримінації. Вони хочуть примусити нас замовчати, але ми не дозволимо заткнути нам рота,

– наголосив Трамп.

Також він нещадно розкритикував "лівацьку культурну революцію" та "злісні натовпи", які, за його словами, загрожують основам американської держави. Водночас політик засудив тих, хто веде "безжальну кампанію, щоб знищити нашу історію, знеславити наших героїв, знецінити наші цінності і навернути наших дітей".

Цікаво, що у своєму виступі Трамп практично не говорив про епідемію коронавірусу. Хоча у США нещодавно було встановлено найбільший добовий приріст заражень - 57 683 нових випадків. Крім того, країна посідає перше місце в світі за числом інфікованих (понад 2,7 мільойна) і смертей серед хворих (майже 130 тисяч).

Промову президента США критично зустріли деякі оглядачі, ЗМІ та його противники.

"Президент Трамп виголосив похмуру промову, яка розідлить суспільство біля гори Рашмор, наголошуючи на культурних війнах і ледве згадуючи пандемію", – описало промову видання The New York Times, яке сам Трамп звинувачує в упередженості щодо себе.

За словами журналістів, непопулярний, відповідно до опитувань, та нездатний контролювати бурхливу епідемію, президент змалював себе, як борця проти "нового крайнього лівого фашизму", який загрожує американським цінностям та прагне знищити історію".

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Дивіться відео промови Трампа на горі Рашмор із нагоди Дня незалежності США

Як День незалежності США відзначають в Україні

Цю дату в Києві відсвяткували урочистим прийняттям у резиденції посла, концертами, феєрверками, вечірками з приготуванням бургерів. Усі ці святкові заходи проходили онлайн. Завершилися урочистості святковим феєрверком – також онлайн.

Сьогодні у нас – свято демократії та незалежності, тож дозвольте мені підкреслити, що американський народ твердо стоїть на боці України у підтримці демократії, суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії. Дружба між нашими двома демократіями зараз, перед лицем сучасних викликів, є важливішю, ніж будь-коли,

– сказала під час урочистостей біля американського посольства тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Цікаво, що на віртуальну церемонію завітав і міністр закордонних справ України ​Дмитро Кулеба. Він, зокрема. Подякував США за "міцну й стійку підтримку".

"Сполучені Штати завжди були та є світлоносним містом на горі для країн, які виборюють своє право вибирати власну долю, в тому числі й для України", – зазначив очільник МЗС.

День незалежності США відзначили в Україні: відео

Привітання Зеленського

Привітав американців зі святом і український президент Володимир Зеленський. Зробив він це у твіттері.

Із Днем незалежності, США! Упродовж понад 200 років США були колискою демократії та стали прикладом для всього світу! Ми бажаємо республіканцям і демократам із Палати представників, республіканцям і демократам із Сенату, і Білому дому сил протистояти всім викликам. Україна - з вами!,

– наголосив він.

Як цю дату відзначали торік День незалежності США: яскраве святкування, парад та промова Трампа – фото, відео

Happy #IndependenceDay, USA!

For 200+ years, the #USA has been the cradle of democracy and became an example for the whole world! We wish the @housegop and @housedemocrats, @SenateDems @SenateGOP, and @WhiteHouse the strength to withstand all challenges. #Ukraine is with you! pic.twitter.com/ybu7PHay19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2020

Коротко про історію американської незалежності