День незалежності США: американці влаштували яскраве святкування – фото, відео

День незалежності США щороку відзначають 4 липня, яке є федеральним вихідним. Американці обожнюють цей день і влаштовують яскраві гучні святкування. Президент США Дональд Трамп вирішив цього року влаштувати масштабний військовий парад у Вашингтоні.

Зокрема, масштабний військовий парад, який Трамп назвав "шоу всього життя", пройде біля меморіалу Лінкольну у Вашингтоні. Він називатиметься "Салют Америці".

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На параді буде представлена низка сучасного озброєння США, танки "Абрамс", літаки та запустять феєрверки. За словами американського президента, бюджет події буде "дуже маленьким". Раніше активісти звинувачували його у витрачанні бюджетних коштів на масштабні гуляння.

"У нас є літаки, у нас є пілоти, до аеропорту – рукою подати. Все, що нам треба, – пальне. У нас є танки та все інше. Феєрверки нам подарували. Чудово!" – написав Трамп.

The cost of our great Salute to America tomorrow will be very little compared to what it is worth. We own the planes, we have the pilots, the airport is right next door (Andrews), all we need is the fuel. We own the tanks and all. Fireworks are donated by two of the greats. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

Проте, не всі задоволені таким святкуванням Трампа. Активісти та офіцери армії побоюються, що американський президент може перетворити дійство у передвиборчу агітацію на свою користь. А законодавство США забороняє військовим брати участь у політичних кампаніях.

Загалом святкування в Америці триватимуть весь день. Жителі Штатів прикрашають свої будинки національною символікою, синіми та червоними кульками, втановлюють біля будинків міні-копії Статуї Свободи та вивішують прапори.

Американці святкують День Незалежності США / Фото з Instagram

На вулицях, у супермаркетах, кафе, дитячих майданчиках тощо влаштовують тематичні вечірки, фестивалі, святкування, ігри.

Також 4 липня у США пригощають традиційною американською їжею – хот-догами, бургерами, кольоровими кексами, брауні та солодкими напоями у синьо-червоних стаканчиках.

Американці готують оригінальну їжу у День Незалежності США / Фото з Instagram

Happy USA Independence Day! Pictures taken this moment in downtown Prishtina (Kosovo). #USAIndependenceDay #Kosovo pic.twitter.com/j9s2BWHwgS — Fatmir Bujupi (@bujupif) July 4, 2019