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      День незалежності США: американці влаштували яскраве святкування – фото, відео

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      День незалежності США 2019 – фото, відео святкування у США
      Як святкують День Незалежності США / Фото з Twitter

      День незалежності США щороку відзначають 4 липня, яке є федеральним вихідним. Американці обожнюють цей день і влаштовують яскраві гучні святкування. Президент США Дональд Трамп вирішив цього року влаштувати масштабний військовий парад у Вашингтоні.

      Зокрема, масштабний військовий парад, який Трамп назвав "шоу всього життя", пройде біля меморіалу Лінкольну у Вашингтоні. Він називатиметься "Салют Америці".

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      На параді буде представлена низка сучасного озброєння США, танки "Абрамс", літаки та запустять феєрверки. За словами американського президента, бюджет події буде "дуже маленьким". Раніше активісти звинувачували його у витрачанні бюджетних коштів на масштабні гуляння.

      "У нас є літаки, у нас є пілоти, до аеропорту – рукою подати. Все, що нам треба, – пальне. У нас є танки та все інше. Феєрверки нам подарували. Чудово!" – написав Трамп.

      Проте, не всі задоволені таким святкуванням Трампа. Активісти та офіцери армії побоюються, що американський президент може перетворити дійство у передвиборчу агітацію на свою користь. А законодавство США забороняє військовим брати участь у політичних кампаніях. 

      Загалом святкування в Америці триватимуть весь день. Жителі Штатів прикрашають свої будинки національною символікою, синіми та червоними кульками, втановлюють біля будинків міні-копії Статуї Свободи та вивішують прапори.

       

      Американці святкують День Незалежності США / Фото з Instagram

      На вулицях, у супермаркетах, кафе, дитячих майданчиках тощо влаштовують тематичні вечірки, фестивалі, святкування, ігри. 

      Також 4 липня у США пригощають традиційною американською їжею – хот-догами, бургерами, кольоровими кексами, брауні та солодкими напоями у синьо-червоних стаканчиках.

       

      Американці готують оригінальну їжу у День Незалежності США / Фото з Instagram

       

       

       

       

       

       

       

       

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      Теги: Новини політики Новини США Зброя Новини культури Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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