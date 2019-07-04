День незалежності США: американці влаштували яскраве святкування – фото, відео
День незалежності США щороку відзначають 4 липня, яке є федеральним вихідним. Американці обожнюють цей день і влаштовують яскраві гучні святкування. Президент США Дональд Трамп вирішив цього року влаштувати масштабний військовий парад у Вашингтоні.
Зокрема, масштабний військовий парад, який Трамп назвав "шоу всього життя", пройде біля меморіалу Лінкольну у Вашингтоні. Він називатиметься "Салют Америці".
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На параді буде представлена низка сучасного озброєння США, танки "Абрамс", літаки та запустять феєрверки. За словами американського президента, бюджет події буде "дуже маленьким". Раніше активісти звинувачували його у витрачанні бюджетних коштів на масштабні гуляння.
"У нас є літаки, у нас є пілоти, до аеропорту – рукою подати. Все, що нам треба, – пальне. У нас є танки та все інше. Феєрверки нам подарували. Чудово!" – написав Трамп.
Проте, не всі задоволені таким святкуванням Трампа. Активісти та офіцери армії побоюються, що американський президент може перетворити дійство у передвиборчу агітацію на свою користь. А законодавство США забороняє військовим брати участь у політичних кампаніях.
Загалом святкування в Америці триватимуть весь день. Жителі Штатів прикрашають свої будинки національною символікою, синіми та червоними кульками, втановлюють біля будинків міні-копії Статуї Свободи та вивішують прапори.
Американці святкують День Незалежності США / Фото з Instagram
На вулицях, у супермаркетах, кафе, дитячих майданчиках тощо влаштовують тематичні вечірки, фестивалі, святкування, ігри.
Також 4 липня у США пригощають традиційною американською їжею – хот-догами, бургерами, кольоровими кексами, брауні та солодкими напоями у синьо-червоних стаканчиках.
Американці готують оригінальну їжу у День Незалежності США / Фото з Instagram