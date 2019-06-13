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      З Трампа глузують у мережі через твіт про зустріч з "принцом китів": кумедні меми

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      Меми про Трампа і "принца китів"
      Меми про Трампа і "принца китів" / Twitter.com/coyotecreek158

      Президент США Дональд Трамп знову дав привід для глузувань із себе через свій допис у Twitter. У твіті американський лідер розповів про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі з "принцом китів".

      13 червня Трамп написав у мікроблозі, що під час останньої закордонної поїздки спілкувався з "іноземними урядами" щодня.

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      "Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі", – написав господар Білого дому.

      твіт Трампа принц китів курйози меми

      Насправді "кити" у твіті Трампа – це помилка. Вони з’явилися внаслідок помилки в написанні слова "Уельс". Англійською ці 2 слова різняться в написанні лише однією літерою – Wales і whales. Через цю помилку зустріч Трампа з принцом Уельським Чарльзом перетворилась на зустріч з "принцом китів".

      Президент США швидко відреагував і видалив свій твіт, замінивши його новим без помилки. Проте соцмережі вибухнули жартами, мемами і фотожабами.

      Деякі користувачі навіть запропонували змінити прапор Уельсу, а хтось пожартував, що Трамп переплутав принца з дофіном. Ще одна гра слів – написання слів "дофін" (спадкоємець французького престолу) і "дельфін" теж схожі.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Курйозні новини Дональд Трамп Новини США Великобританія Меми Карикатура
      Джерело: 24 канал
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