З Трампа глузують у мережі через твіт про зустріч з "принцом китів": кумедні меми
Президент США Дональд Трамп знову дав привід для глузувань із себе через свій допис у Twitter. У твіті американський лідер розповів про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі з "принцом китів".
13 червня Трамп написав у мікроблозі, що під час останньої закордонної поїздки спілкувався з "іноземними урядами" щодня.
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"Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі", – написав господар Білого дому.
Насправді "кити" у твіті Трампа – це помилка. Вони з’явилися внаслідок помилки в написанні слова "Уельс". Англійською ці 2 слова різняться в написанні лише однією літерою – Wales і whales. Через цю помилку зустріч Трампа з принцом Уельським Чарльзом перетворилась на зустріч з "принцом китів".
Президент США швидко відреагував і видалив свій твіт, замінивши його новим без помилки. Проте соцмережі вибухнули жартами, мемами і фотожабами.
Деякі користувачі навіть запропонували змінити прапор Уельсу, а хтось пожартував, що Трамп переплутав принца з дофіном. Ще одна гра слів – написання слів "дофін" (спадкоємець французького престолу) і "дельфін" теж схожі.