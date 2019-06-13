З Трампа глузують у мережі через твіт про зустріч з "принцом китів": кумедні меми

Президент США Дональд Трамп знову дав привід для глузувань із себе через свій допис у Twitter. У твіті американський лідер розповів про зустріч зі світовими лідерами, в тому числі з "принцом китів".

13 червня Трамп написав у мікроблозі, що під час останньої закордонної поїздки спілкувався з "іноземними урядами" щодня.

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"Я зустрівся королевою Англії, принцом китів, прем’єр-міністром Сполученого Королівства, прем’єр-міністром Ірландії, президентами Франції і Польщі", – написав господар Білого дому.

Насправді "кити" у твіті Трампа – це помилка. Вони з’явилися внаслідок помилки в написанні слова "Уельс". Англійською ці 2 слова різняться в написанні лише однією літерою – Wales і whales. Через цю помилку зустріч Трампа з принцом Уельським Чарльзом перетворилась на зустріч з "принцом китів".

Президент США швидко відреагував і видалив свій твіт, замінивши його новим без помилки. Проте соцмережі вибухнули жартами, мемами і фотожабами.

Деякі користувачі навіть запропонували змінити прапор Уельсу, а хтось пожартував, що Трамп переплутав принца з дофіном. Ще одна гра слів – написання слів "дофін" (спадкоємець французького престолу) і "дельфін" теж схожі.

NEWS! Prince of Whales issues statement after talks with President Trump https://t.co/510xmseu8i pic.twitter.com/ud7csKE3NW — NewsThump (@newsthump) 13 июня 2019 г.

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A — Hazel Shearing (@hazelshearing) 13 июня 2019 г.

I beg your pardon. pic.twitter.com/xHxwSVgE4g — IAMis Dangerous to Evil I hope (@IAMISjp) 13 июня 2019 г.

Big Prince of Whales fan pic.twitter.com/51emJ8ODEA — General Boles (@GeneralBoles) 13 июня 2019 г.

President Donald Trump thinking Prince Charles is some kind of British Aquaman #PrinceOfWhales pic.twitter.com/MzZ06F05SW — Darren Allez l'OM (@Rotmm) 13 июня 2019 г.

Warner Bros would like to thank you for coming up with a title for their new Free Willy reboot #princeofwhales pic.twitter.com/7SoyCYwXJt — Mike Dorsey (@DorseyFilm) 13 июня 2019 г.