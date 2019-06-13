Павук звив павутину між Трампом та Дудою: відео

Під час брифінгу президента США Дональда Трампа та президента Польщі Анджея Дуди в Рожевому саду Білого дому їх мікрофони поєднав павук, звивши павутину.

Відеозапис опублікував користувач Twitter RobOttawa. Читайте також: Макрон і Трамп посадили дерево дружби, а воно загинуло На запису видно тонку нитку павутини, що блищить на сонці. It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu — Rob Ottawa (@RobOttawa) 12 червня 2019 р. Також комаху помітили журналісти CNN. На зустрічі Трамп заявив, що США та Польща обговорюють можливість відправлення двох тисяч американських солдатів у Польщу та відкриття військової бази "форт Трампа". Трамп додав, що Польща планує придбати більше 30 американських винищувачів F-35.