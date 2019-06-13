Павук звив павутину між Трампом та Дудою: відео
Під час брифінгу президента США Дональда Трампа та президента Польщі Анджея Дуди в Рожевому саду Білого дому їх мікрофони поєднав павук, звивши павутину.
Відеозапис опублікував користувач Twitter RobOttawa.
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На запису видно тонку нитку павутини, що блищить на сонці.
Також комаху помітили журналісти CNN.
На зустрічі Трамп заявив, що США та Польща обговорюють можливість відправлення двох тисяч американських солдатів у Польщу та відкриття військової бази "форт Трампа".
Трамп додав, що Польща планує придбати більше 30 американських винищувачів F-35.
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