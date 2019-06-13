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      Павук звив павутину між Трампом та Дудою: відео

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      Анджей Дуда та Дональд Трамп
      Анджей Дуда та Дональд Трамп / GLOBAL LOOK PRESS

      Під час брифінгу президента США Дональда Трампа та президента Польщі Анджея Дуди в Рожевому саду Білого дому їх мікрофони поєднав павук, звивши павутину.

      Відеозапис опублікував користувач Twitter RobOttawa.

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      На запису видно тонку нитку павутини, що блищить на сонці.

      Також комаху помітили журналісти CNN.

      На зустрічі Трамп заявив, що США та Польща обговорюють можливість відправлення двох тисяч американських солдатів у Польщу та відкриття військової бази "форт Трампа".

      Трамп додав, що Польща планує придбати більше 30 американських винищувачів F-35.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Дональд Трамп Анджей Дуда Світ тварин
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