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      Макрон і Трамп посадили дерево дружби, а воно загинуло

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      Макрон і Трамп посадили дерево дружби, а воно загинуло
      Макрон і Трамп посадили дерево дружби, а воно загинуло / Getty images

      Президенти Франції та США посадили біля Білого дому дерево, як символ дружби між країнами. Однак рослина загинула.

      Дональд Трамп та Еммануель Макрон посадили дуб під час державного візиту Макрона до США у квітні минулого року, пише AFP. У такий спосіб лідери продемонстрували свої дружні відносини.

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      Невдовзі після цього дерево зникло з галявини Білого дому. Посол Франції в США Жерар Арон розповів, що дерево помістили в карантин, "який є обов'язковим для будь-якого живого організму, імпортованого в США". Посол наголошував, що дерево обов’язково пересадять назад пізніше.

      На жаль рослину так і не пересадили, а вона загинула ще на карантині.

      Чим унікальне це дерево? Воно походило з лісу Белло на північному сході Франції, де наприкінці Першої світової загинули майже 2 тисячі американських солдат. Еммануель Макрон сказав, що це дерево буде нагадуванням про "зв'язки, які пов'язують нас".

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      Теги: Новини політики Новини США Курйозні новини Дональд Трамп Еммануель Макрон Новини Франції Історія
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