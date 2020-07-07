Губернатор штату Нью-Йорк, демократ Ендрю Куомо, кинув камінь у бік президента США Дональда Трампа. За його словами, висловлювання господаря Білого дому про коронавірус лише погіршують ситуацію і призводять до подальшого поширення захворювання.

Через Трампа американці не носять маски, – Куомо

Такими словами Куомо прокоментував виступ Трампа в День незалежності. Під час промови президент США заявив про "повну нешкідливість" 99% випадків зараження COVID-19. Про це повідомляє The Hill.

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Такими заявами Трамп є посібником вірусу. І ви бачите, як захворюваність зростає, ви бачите, як економіка страждає, а він – частина того провалу, в якому ми зараз перебуваємо,

– наголосив губернатор.

За словами Куомо, через висловлювання очільника Білого дому жителі США "не носять маски, не дотримуються дистанції, не поводяться обережно".

Політик додав, що в результаті в 38 штатах відзначають зростання кількості випадків коронавірусу.

"Спалах хвороби десь – це спалах відразу всюди. Це нове мислення, яке нам треба прийняти", – сказав він.

Раніше Куомо заявляв, що не підкориться розпорядженням Трампа, якщо той вирішить скасувати введені через коронавірус обмеження "із загрозою для здоров'я громадськості".