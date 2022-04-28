Об этом издание сообщило со ссылкой на источники. Такое решение США было одобрено в связи с войной, которую начала Россия.

Интересно У российских танков есть существенный недостаток в конструкции и Запад хорошо о нем знает, – CNN

О том, чтобы снять ограничения на распространение данных разведки, просили главный республиканец в комитете по разведке Палаты представителей Майк Тернер и сенатор Марко Рубио.

Цель расширенного обмена – помочь Украине защитить и потенциально вернуть территорию на Востоке и Юге,

– говорится в сообщении.

Заметим, еще перед войной США активно сообщали украинским властям о возможном вторжении. Пентагон делился с Киевом информацией о численности российского войска возле границ Украины, их планах и возможных сценариях эскалации. Это помогло ВСУ вовремя подготовиться к вражескому наступлению.

К теме смотрите сводку Генштаба о ситуации на фронте: видео