Что не так с российскими танками

Проблема связана с тем, как хранятся боеприпасы танков. В отличие от современных западных танков, у русских есть несколько снарядов в своих башнях.

Читайте также В Украине есть избыток личного состава при недостатке оружия и техники, – Арестович

По данным американского издания, это делает их очень уязвимыми, поскольку даже косвенный удар может вызвать цепную реакцию. Тогда взорвется весь их запас боеприпасов. В то же время ударная волна может взорвать башню танка.

То, что мы наблюдаем с русскими танками, является недочетом конструкции. Любой удачный удар быстро зажигает боеприпасы, вызывая мощный взрыв, и башня буквально взрывается,

– сказал специалист Центра новой американской безопасности Сэм Бендетт.

В то же время экипаж танка – 2 бойца в башне и 1 за рулем – может погибнуть. Для того чтобы спастись, у них есть секунда.

Этот дефект привлек внимание западных военных еще несколько десятилетий назад – во время войны в Персидском заливе. Тогда они увидели, что все башни русских танков были сбиты противотанковыми ракетами.

Российская техника как "мобильный гроб"

Такой дефект имеется почти во всей бронетехнике, которую использует Россия в Украине.

Боевая машина пехоты БМД-4 является "мобильным гробом", который просто уничтожить при попадании ракеты;

Т-90 и Т-72 модернизированы, но система загрузки ракет осталась схожей. Поэтому танки так же уязвимы;

Т-80 также имеет схожую систему зарядки ракет.

Бендет отметил, что в такой комплектации есть одно преимущество и именно поэтому Россия ее использовала. Речь идет о сбережении пространства. Ведь так танк имеет меньший размер, а соответственно в него труднее попасть.

Кстати, Бендет считает, что в Украине Россия уже лишилась 580 танков.

Это может вас заинтересовать – возле дома в Харькове нашли 24 мины: видео