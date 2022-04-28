В России в начале вторжения наоборот был избыток вооружения, и в отдельных направлениях сохраняется до сих пор.
Читайте также Арестович объяснил, когда ВСУ могут перейти в наступление
Кроме того, Арестович добавил, что мы должны растягивать войска по всей границе для обороны, поскольку Россия наступала с нескольких сторон. Политик отметил, что география в этом случае для нас невыгодна.
Политик рассказал, что власть постоянно объясняла Западу: нам нужно оружие, и мы закроем вопросы.
Вот они наконец-то решили дать (оружие – 24 канал),
– подытожил Арестович.
Украине дадут вооружение
Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что ВСУ приступают к переходу на оружие НАТО. Сначала в Украину приехали гаубицы, но это только начало.
Палата представителей США планирует голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины 28 апреля. Если закон одобрят, это позволит быстро поставлять Украине оружие.
Смотрите больше – Принятие ленд-лиза в США: что изменится для Украины после: