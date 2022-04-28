У Росії на початку вторгнення навпаки був надлишок озброєння, і на окремих напрямках зберігається досі.
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Крім того, Арестович додав, що ми мусимо розтягувати війська по всьому кордону для оборони, оскільки Росія наступала з кількох сторін. Він відзначив, що географія у цьому випадку для нас невигідна.
Політик розповів, що влада постійно пояснювала Заходу: нам потрібна зброя і ми закриємо питання.
Ось вони нарешті вирішили дати (зброю – 24 канал),
– підсумував Арестович.
Україні дадуть озброєння
Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що ЗСУ розпочинають перехід на зброю НАТО. Спочатку в Україну приїхали гаубиці, але це – лише початок.
Палата представників США планує голосувати за законопроєкт про ленд-ліз для України 28 квітня. Якщо закон схвалять, це дасть змогу швидко постачати Україні зброю.
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