В США в понедельник, 26 апреля, самоубийца спрыгнул с балкона и упал на проходившую мимо 29-летнюю Тейлор Кале. От полученных травм девушка умерла на месте трагедии. Самоубийца тоже не выжил.

Трагедия произошла в центре Сан-Диего. Кале прогуливалась со своим парнем. У молодых людей только недавно завязались романтические отношения.

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На беду, именно в это время с 9 этажа выпрыгнул самоубийца. Парень упал прямо на Кале. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Неподалеку от места трагедии были полицейские. Они пытались реанимировать Кале. Однако их действия не спасли девушку.

Кале умерла на глазах у своего парня. Он в результате инцидента физически не пострадал.

Самоубийца впоследствии умер в больнице. По данным американских СМИ, это был парень в возрасте от 20 до 30 лет.

Правоохранители рассказали, что Кале не дожила несколько дней до своего 30 Дня рождения. Полицейский из Сан-Диего прокомментировал трагедию словами: "Жизнь очень непредсказуемая и очень драгоценная".

Близкие Кале рассказали, что в день смерти девушка активно готовилась к празднованию юбилея. Она была очень взволнована и с нетерпением ждала предстоящую вечеринку.