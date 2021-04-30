У США у понеділок, 26 квітня, самогубець зістрибнув з балкона і впав на 29-річну Тейлор Кале, яка проходила повз. Від отриманих травм дівчина померла на місці трагедії. Самогубець також не вижив.

Трагедія сталася у центрі Сан-Дієго. Кале прогулювалася зі своїм хлопцем. У молодих людей лише нещодавно зав'язалися романтичні стосунки.

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На біду, саме в цей час з 9 поверху вистрибнув самогубець. Хлопець впав просто на Кале. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Неподалік від місця трагедії були поліцейські. Вони намагалися реанімувати Кале. Однак їхні дії не врятували дівчину.

Кале померла на очах у свого хлопця. Він внаслідок інциденту фізично не постраждав.

Самогубець помер згодом у лікарні. За даними американськими ЗМІ, це був хлопець віком від 20 до 30 років.

Правоохоронці розповіли, що Кале не дожила декілька днів до свого 30 Дня народження. Поліцейський з Сан-Дієго прокоментував трагедію словами: "життя дуже непередбачуване і дуже дорогоцінне".

Близькі Кале розповіли, що у день смерті дівчина активно готувалася до святкування ювілею. Вона була дуже схвильована і з нетерпінням очікувала майбутню вечірку.