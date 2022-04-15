Вечером 13 апреля в сети появились сообщения о пожаре на крейсере "Москва". Этот корабль, кстати, был флагманом Черноморского флота России.

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"Москва" пошла ко дну

Уже на следующий день наши военные подтвердили, что атаковали вражеское судно ракетами "Нептун". Крейсер охватило пламя, он получил серьезные повреждения. Другие российские корабли не могли ему помочь из-за мощного шторма.

Вечером 14 апреля российское министерство обороны признало, что "Москва" затонула . Мол, при пожаре там сдетонировал боеприпас. Впрочем, причины возгорания во вражеском ведомстве не упоминали.

Что говорят в Вашингтоне

Впоследствии высокопоставленный американский чиновник объяснил журналистам: у США есть основания полагать, что в российский крейсер "Москва" попали именно 2 украинских ракеты.

Обратите внимание ! В Sky News подчеркивают, что впервые западный чиновник подтвердил заявление Украины о том, что она атаковала "Москву".