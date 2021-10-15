Соответствующее решение планируют принять 15 октября. Об этом изданию сообщили источники в Белом доме.
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Штаты могут открыть границы для более 30 стран
Белый дом сегодня (речь идет о 15 октября – 24 канале) планирует объявить о снятии ограничения на поездки для полностью вакцинированных иностранных граждан из более 30 стран,
– говорится в сообщении.
Источник в Белом доме заявил, что ограничения на въезд планируют отменить с 8 ноября 2021 года. Кстати, границы закрыли в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.
Кратко о новостях по въезду в США
- 20 сентября СМИ заявляли, что Штаты отменят ограничения для въезда вакцинированных европейцев. В частности правила касались и украинцев, которые будут путешествовать в США через аэропорты ЕС.
- Также писали, что снятие ограничений будет применяться к гражданам Шенгенской зоны, а также к жителям Великобритании и Ирландии.
- Тогда предполагали, что новые правила начнут действовать через несколько недель.