Соответствующее решение планируют принять 15 октября. Об этом изданию сообщили источники в Белом доме.

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Штаты могут открыть границы для более 30 стран

Белый дом сегодня (речь идет о 15 октября – 24 канале) планирует объявить о снятии ограничения на поездки для полностью вакцинированных иностранных граждан из более 30 стран,

– говорится в сообщении.

Источник в Белом доме заявил, что ограничения на въезд планируют отменить с 8 ноября 2021 года. Кстати, границы закрыли в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Кратко о новостях по въезду в США