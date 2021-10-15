Відповідне рішення планують ухвалити 15 жовтня. Про це виданню повідомили джерела у Білому домі.

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Штати можуть відкрити кордони для понад 30 країн

Білий дім сьогодні (мовиться про 15 жовтня – 24 канал) планує оголосити про зняття обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних громадян з понад 30 країн,

– мовиться у повідомленні.

Джерело у Білому домі заявило, що обмеження на в'їзд планують скасувати з 8 листопада 2021 року. До речі, кордони закрили у березні 2020 року, коли почалась пандемія коронавірусу.

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