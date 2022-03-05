В Госдепе США также предупредили об угрозах для американцев. Речь идет о преследовании.

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Существует также угроза преследования американцев российскими спецслужбами, а посольства сейчас ограничены в оказании помощи своим гражданам.

– настаивают в США.

Заметим, что ранее подобные рекомендации своим гражданам дали Польша и Великобритания.

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