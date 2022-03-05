Президент Украины рассказал американским политикам о ситуации в Украине, о войне, которую Россия начала против мирных городов и населения.

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Зеленский пообщался с политиками США

Владимир Зеленский пообщался в формате онлайн-конференции с представителями обеих палат и обеих партий Конгресса США,

– сообщили в ОП.

Там отметили, что более 200 политиков присоединились к разговору с украинским лидером.

Текущая ситуация в Украине

Глава государства рассказал им о положении дел в стране, о ходе боевых действий. Он отметил военные преступления, совершенные российской армией:

обстрелы школ,

жилых домов,

детских садов,

церквей.

Зеленский отметил, что от ракетных обстрелов пострадал мемориал "Бабий Яр", в результате чего погибли гражданские люди.

Угрозы окружающей среде

Кроме того, президент обратил внимание на вопросы угрозы окружающей среде Украины и Европы. По его словам, россияне представляют угрозу химическим и ядерным объектам. Они уже захватили две АЭС и двигаются в направлении третьей – Южноукраинской.

"Цинизм таков, что они не пускали пожарных на Запорожскую АЭС. Мы не могли вести переговоры с людьми, не имеющими образования, которые находятся в средневековье", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что на территории Украины расположено 15 атомных блоков. Каждый из них может стать новым Чернобылем.

Зеленский поговорил с конгрессменами США / Фото Офиса Президента

Необходимость закрытия неба

Зеленский также сообщил конгрессменам, что для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры Украине необходима безопасность в небе.

Это можно обеспечить путем закрытия воздушного пространства над Украиной или поставки государству самолетов советского производства из стран, которые до сих пор эксплуатируют их.

Санкции против России следует усиливать

Также президент призвал и дальше усиливать санкции против России. Зеленский считает, что дополнительными действенными ограничениями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего содействия (MFN status).

Конгрессмены задали украинскому лидеру свои вопросы и пообещали предоставить Украине всю возможную помощь.

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