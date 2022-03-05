Президент України розповів американським політикам про ситуацію в Україні, про війну, яку Росія розпочала проти мирних міст та населення.

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Зеленський поспілкувався з політиками США

Володимир Зеленський поспілкувався у форматі онлайн-конференції з представниками обох палат та обох партій Конгресу США,

– повідомили в ОП.

Там зазначили, що загалом понад 200 політиків приєдналися до розмови з українським лідером.

Поточна ситуація в Україні

Глава держави розповів їм про стан справ у країні, про перебіг бойових дій. Він наголосив на воєнних злочинах, скоєних російською армією:

обстрілах шкіл,

житлових будинків,

дитячих садочків,

церков.

Зеленський зауважив, що від ракетного обстрілу постраждав меморіал "Бабин Яр", у результаті чого загинули цивільні люди.

Загрози навколишньому середовищу

Крім того, президент звернув увагу на питання загрози довкіллю України та Європи. За його словами, росіяни становлять загрозу для хімічних та ядерних об'єктів. Вони вже захопили дві АЕС і рухаються в напрямку третьої – Південноукраїнської.

"Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі", – пояснив Зеленський.

Він додав, що на території України розташовані 15 атомних блоків. Кожен з них потенційно може стати новим Чорнобилем.



Зеленський поговорив з конгресменами США / Фото Офісу Президента

Необхідність закриття неба

Зеленський також повідомив конгресменам, що для захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури Україні потрібна безпека в небі.

Це можна забезпечити шляхом закриття повітряного простору над Україною або постачання державі літаків радянського виробництва з країн, які досі їх експлуатують.

Санкції проти Росії слід посилювати

Також президент закликав і надалі посилювати санкції проти Росії. Зеленський вважає, що додатковими дієвими обмеженнями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status).

Конгресмени поставили українському лідеру свої запитання та пообіцяли надати Україні всю можливу допомогу.

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