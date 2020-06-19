На днях в некоторых американских штатах, в основном в горной местности, выпал снег. Фото и видео необычного для середины июня явления распространяют в сети местные жители.

Сейчас время от времени падает снег в северо-западных регионах, преимущественно в горах, пишет The Washington Post.

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Снежило на юго-востоке Вайоминга, в северных районах Айдахо и на юго-западе Монтаны,

– говорится в сообщении.

Также зиму посреди лета наблюдают жители севера штата Юта. Снег прогнозируют в Йеллоустонском национальном парке.

Местные ожидают, что снег вскоре растает. Однако добавляют, что зимние пейзажи в середине июня там случаются, хотя и нечасто.

Соединенные Штаты замело снегом / Фото с сайта The Washington Post

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