США среди лета замело снегом: фото и видео
На днях в некоторых американских штатах, в основном в горной местности, выпал снег. Фото и видео необычного для середины июня явления распространяют в сети местные жители.
Сейчас время от времени падает снег в северо-западных регионах, преимущественно в горах, пишет The Washington Post.
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Снежило на юго-востоке Вайоминга, в северных районах Айдахо и на юго-западе Монтаны,
– говорится в сообщении.
Также зиму посреди лета наблюдают жители севера штата Юта. Снег прогнозируют в Йеллоустонском национальном парке.
Местные ожидают, что снег вскоре растает. Однако добавляют, что зимние пейзажи в середине июня там случаются, хотя и нечасто.
Соединенные Штаты замело снегом / Фото с сайта The Washington Post
Зима посреди лета в Соединенных Штатах: смотрите видео
Какая погода в Украине
- Зато в Украине не отступают дожди и грозы. Почти по всей территории 19 июня прогнозируют сильные грозы с градом и шквальными порывами ветра. В областях объявили І уровень опасности.
- Непогода нанесла украинцам немало бед – затопило целые села, люди на днях сидели без электричества. Пострадало также имущество, земельные участки. Несколько человек стали жертвами непогоды.