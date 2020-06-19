Днями в деяких американських штатах, здебільшого в гірській місцевості, випав сніг. Фото та відео незвичного для середини червня явища поширюють у мережі місцеві жителі.

Наразі час від часу сніг падає у північно-західних регіонах, переважно в горах, пише The Washington Post.

В Україні 2 червня Поблизу Києва випав сніг: відео

Сніжило на південному сході Вайомінгу, в північних районах Айдахо і на південному заході Монтани,

– йдеться у повідомленні.

Також зиму посеред літа спостерігають жителі півночі Юти. Сніг прогнозують в Єллоустонському національному парку.

Місцеві очікують, що сніг незабаром розтане. Однак додають, що зимові пейзажі у середині червня там трапляються, хоча й нечасто.

Сполучені Штати замело снігом / Фото зі сайту The Washington Post

Зима посеред літа у Сполучених Штатах: дивіться відео

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