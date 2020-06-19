США серед літа замело снігом: фото та відео
Днями в деяких американських штатах, здебільшого в гірській місцевості, випав сніг. Фото та відео незвичного для середини червня явища поширюють у мережі місцеві жителі.
Наразі час від часу сніг падає у північно-західних регіонах, переважно в горах, пише The Washington Post.
В Україні 2 червня Поблизу Києва випав сніг: відео
Сніжило на південному сході Вайомінгу, в північних районах Айдахо і на південному заході Монтани,
– йдеться у повідомленні.
Також зиму посеред літа спостерігають жителі півночі Юти. Сніг прогнозують в Єллоустонському національному парку.
Місцеві очікують, що сніг незабаром розтане. Однак додають, що зимові пейзажі у середині червня там трапляються, хоча й нечасто.
Сполучені Штати замело снігом / Фото зі сайту The Washington Post
Зима посеред літа у Сполучених Штатах: дивіться відео
Яка погода в Україні
- Натомість в Україні не відступають дощі та грози. Майже по всій території 19 червня прогнозують сильні грози із градом та шквальними поривами вітру. В областях оголосили І рівень небезпечності.
- Негода завдала українцям чимало лиха – затопило цілі села, люди днями сиділи без електрики. Постраждало також майно, земельні ділянки. Кілька людей стали жертвами негоди.