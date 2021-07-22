США выступают против приобретения и размещения российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом заявила заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд.
Читайте также Турция показала два проекта вооруженных беспилотных судов
Предупреждение США
Поэтому Нуланд предупредила, что новые масштабные закупки оружия у России будут тянуть за собой дополнительные санкции для Турции.
Чиновница отметила, что ограничения будут вводить из-за взаимодействия с российским сектором ВПК, в соответствии с законом Акта противодействия противникам Америки путем санкций.
Также, по словам Нуланд, продажа и совместное производство новейших самолетов F-35 в Турции будет приостановлено.
Что этому предшествовало
- Турция и Россия в 2017 году договорились о поставках систем С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.
- В 2019 году Анкара получила компоненты российской системы. Однако турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, которые ранее закупили у США.
- В ответ Штаты ввели санкции против Турции.