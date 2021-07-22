США виступають проти придбання та розміщення російських систем протиповітряної оборони С-400. Про це заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

Читайте також Туреччина показала два проєкти збройних безпілотних суден озброєних торпедами

Попередження США

Тому Нуланд попередила, що нові масштабні закупівлі зброї у Росії тягтимуть за собою додаткові санкції для Туреччини.

Чиновниця зауважила, що обмеження вводитимуть через взаємодію з російським сектором ВПК, відповідно до закону Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій.

Також, за словами Нуланд, продаж та спільне виробництво новітніх літаків F-35 у Туреччині буде призупиненим.

Що цьому передувало