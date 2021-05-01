В США умер миллиардер и филантроп Эли Брод
В Лос-Анджелесе 30 апреля на 88-м году жизни скончался миллиардер, меценат и коллекционер искусства Эли Брод. Мужчина длительное время боролся с болезнью, однако, она оказалась сильнее.
Источник:Los Angeles Times
Брод сыграл важную роль в развитии культурной жизни Лос-Анджелеса.
Читайте также Умер Хуан Хойя Борхас: что известно об испанском комике-хохотуне
Жизнь мужчины оборвалась в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе, в результате длительной борьбы с болезнью.
Как Брод заработал миллиарды и на что давал деньги
- Предприниматель заработал свое состояние на недвижимости и страховании.
- Он помогал финансировать Музей современного искусства, который открылся в 2015 году.
- Также Брод способствовал строительству концертного зала Уолта Диснея, а также художественного центра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
- Благодаря его пожертвованиям смогли открыть Broad Center в Йельской школе менеджмента и Broad Institute, исследовательский центр геномной медицины, созданный в партнерстве с Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом.
Краткая биография Эли Брода
- Брод родился в Бронксе (Нью-Йорк) в 1933 году. Еще в детстве переехал с семьей в Детройт.
- Там он начал свою карьеру как девелопер, строя односемейные дома в пригороде.
- По данным журнала Forbes, Брод занимал 85-е место в списке самых богатых людей США.
- По оценкам издания, на май 2021 года, его состояние составило 6,9 миллиарда долларов.
Данные: Википедия
Поделиться новостью