В Лос-Анджелесе 30 апреля на 88-м году жизни скончался миллиардер, меценат и коллекционер искусства Эли Брод. Мужчина длительное время боролся с болезнью, однако, она оказалась сильнее.

Брод сыграл важную роль в развитии культурной жизни Лос-Анджелеса. Читайте также Умер Хуан Хойя Борхас: что известно об испанском комике-хохотуне Жизнь мужчины оборвалась в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе, в результате длительной борьбы с болезнью. Как Брод заработал миллиарды и на что давал деньги Предприниматель заработал свое состояние на недвижимости и страховании.

Он помогал финансировать Музей современного искусства , который открылся в 2015 году.

, который открылся в 2015 году. Также Брод способствовал строительству концертного зала Уолта Диснея , а также художественного центра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

, а также художественного центра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Благодаря его пожертвованиям смогли открыть Broad Center в Йельской школе менеджмента и Broad Institute, исследовательский центр геномной медицины, созданный в партнерстве с Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом. Краткая биография Эли Брода Брод родился в Бронксе (Нью-Йорк) в 1933 году. Еще в детстве переехал с семьей в Детройт.

Там он начал свою карьеру как девелопер, строя односемейные дома в пригороде.

По данным журнала Forbes, Брод занимал 85-е место в списке самых богатых людей США.

По оценкам издания, на май 2021 года, его состояние составило 6,9 миллиарда долларов. Данные: Википедия