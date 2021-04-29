В Испании 28 апреля умер знаменитый комик Хуан Хойя Борхас. Мужчина стал известным благодаря своему специфическому смеху, за который его начали называть Хохотуном.

Испанский комик умер в возрасте 65 лет в больнице Севильи от рецидива болезни. Читайте также Умер испанский комик "хохотун" : он стал героем мемов благодаря истерическому смеху Биография комика Хуана Хойя Борха Родился мужчина в испанской Севилье.

За свою жизнь сменил множество профессий и мест работы – готовил еду, разгружал мешки с цементом.

Впервые появился на телевидении в 2000 году на шоу Хесуса Кинтеро El Vagamundo. Там он вместе со своим партнером рассказывал разные смешные истории.

Мужчину начали узнавать по его специфическому смеху. Благодаря этому он и получил свое прозвище – Хохотун.

Умер испанский комик Хуан Хойя Борхас / Фото АВС Интервью, которое стало мемом В июне 2007 года Хойя вновь появился на шоу Хесуса Кинтеро под названием Ratones Coloraos. Он рассказал курьезную историю, которая произошла с ним, когда он работал посудомойщиком на пляже.

Тогда повар поручил ему замочить на ночь в океане 20 грязных сковородок для паэльи и очистить их утром. Хойя сделал, что его просили. Однако утром обнаружил, что 19 сковородок унесло в море. Оригинальное видео загрузили и ютуб, там за 10 лет оно собрало более 1 миллиона просмотров.

В 2014 году кадры из интервью использовали члены исламистской организации "Братья-мусульмане". Они сделали пародию на президента Египта Абдель Фаттаха Ас-сис. Со временем начали появляться и другие пародии – на компьютерные технологии и видеоигры.

Настоящую популярность в мире ролик получил спустя 8 лет после создания — в январе 2015 года. Тогда случился скандал вокруг видеокарты Nvidia GTX 970. В интернете появился ролик, где Хохотун выступает в роли инженера Nvidia. Ролик подхватила сеть, его перевели на разные языки.

В марте 2015 года мем оказался на пике популярности после запуска очередного MacBook. Хойя представили как дизайнера прототипа устройства. В течение месяца этот клип собрал более 5 миллионов просмотров на ютубе. Источник: Википедия Болезнь и смерть комика В августе 2020 года из-за проблем с сосудами Хуан Борха перенес ампутацию ноги.

В начале сентября его госпитализировали в больницу в Севилье.

А 28 апреля 2021 года он умер в результате осложнений после операции. История о сковородке и паэлье: смотрите видео